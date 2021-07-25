Окупанти 9 разів порушили режим "тиші": застосовували ПТРК і протитанкові гранатомети

За минулу добу, 24 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Обійшлося без поранень серед українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС .

Біля населених пунктів Новоолександрівка і Золоте-4 застосовувалися протитанкові ракетні комплекси. У районі Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Під південним і Широкиним бойовики обстріляли позиції підрозділів ОС зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Під Авдіївкою вівся вогонь з мінометів калібру 82 мм. У напрямку Новотошківського та Нью-Йорка найманці застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.

З початку поточної доби в районі Новозванівки найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.