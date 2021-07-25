Оккупанты 9 раз нарушили режим "тишины": применяли ПТРК и противотанковые гранатометы

За прошедшие сутки, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Обошлось без ранений среди украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

Возле населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 применялись противотанковые ракетные комплексы. В районе Водяного, что возле Донецка, противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

Под Пивденным и Широкино боевики обстреляли позиции подразделений ОС из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Под Авдеевкой велся огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Новотошковского и Нью-Йорка наемники применяли станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток в районе Новозвановки наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.