Окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув мирний житель, поранений військовий

В результаті обстрілу Новоселівкі-2 також загинув місцевий житель і були пошкоджені приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.

Поранений боєць ЗСУ перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний.

Противник здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що унаслідок обстрілу Новомихайлівки була пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 ранку, 12 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.