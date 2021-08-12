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Оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе: погиб мирный житель, ранен военный

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В результате обстрела Новоселовки-2 также погиб местный житель1935-го года и были повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Раненый боец ВСУ находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Противник осуществлял обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что в результате обстрела Новомихайловки была повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 12 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Отметим, что боевики продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков прифронтовой зоны. Ранее российские наемники обстреляли хлебное поле возле поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), с которого сельчане только успели собрать урожай зерновых.

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