Оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе: погиб мирный житель, ранен военный

В результате обстрела Новоселовки-2 также погиб местный житель1935-го года и были повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Раненый боец ВСУ находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Противник осуществлял обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что в результате обстрела Новомихайловки была повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, населенный пункт Новомихайловка остался без водоснабжения.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 12 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.