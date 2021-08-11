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Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка

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Донбас, Середа 11 серпня 2021 23:34
Бойовики обстріляли поле біля прифронтового Нью-Йорка Фото: бойовики відкривали вогонь по хлібному полю на Донбасі (facebook.com/otupivnich)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики продовжують скоювати злочини проти мирного населення українських сіл і містечок прифронтової зони. Цього разу російські найманці обстріляли хлібне поле біля селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське), з якого селяни тільки встигли зібрати урожай зернових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання ЗСУ "Північ".

Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували злочин, провели виміри воронок, що залишилися в полі після обстрілу.

Боєприпаси, що не розірвалися, не виявили, тому польові роботи - підготовка ґрунтів до посіву озимих - продовжаться тут згідно з планом сільськогосподарських робіт.

"Ми сіємо наші поля пшеницею, а ворог - залізом", - зазначили селяни.

Відзначається, що родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання.

Нагадаємо, окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі. З семи відкритих пунктів повноцінний пропуск здійснюється тільки в Станиці Луганській.

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