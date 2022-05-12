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Окупанти 20 разів обстріляли зранку Сумську область: є жертва

Фото: окупанти 20 разів обстріляли зранку Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 12 травня зранку російські війська близько 20 разів обстріляли с. Нові Вирки Сумської області. Внаслідок чого одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період з 06.00-06.30, загинула одна людина", - написав Живицький.

Додаткову інформацію щодо руйнувань він пообіцяв надати згодом.

Фото: окупанти 20 разів обстріляли зранку Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, нещодавно Росія двома ракетами обстріляла Воронеж у Шосткинському районі. В результаті удару були істотно пошкоджені кілька житлових будинків і будівель.

Додамо, між тим прикордонні райони у Сумській області доволі часто піддаються обстрілу з території Росії.

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Сумская областьВійна Росії проти України