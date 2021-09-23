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Окупанти 12 разів зривали "тишу": поранено двох військових

Автор: Артур Родивилов

За добу, 22 вересня, окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військових отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Воїнам надали невідкладну медичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан здоров'я військовослужбовців - задовільний.

Зокрема, в напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов'ї ворог тричі застосував безпілотники, за допомогою яких скинув ВОГ-17 (осколкову гранату) біля Павлополя і двічі - біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі стріляв з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, двічі - у бік Водяного.

Російські найманці стріляли зі стрілецької зброї в районі Зайцевого та Новотошківського. Крім того, неподалік Новотошківського окупанти двічі застосували гранатомети різних систем.

Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння - вони здійснили 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

Протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 21 вересня бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, один український захисник отримав поранення.

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