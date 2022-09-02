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На окупованому Донбасі знову опустили курс гривні: що змінилося

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Донецьк, Луганськ, П'ятниця 02 вересня 2022 16:58
На окупованому Донбасі знову опустили курс гривні: що змінилося Фото: за гривню на окупованому Донбасі даватимуть лише 1,25 рубля (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей знову опустили курс української гривні до російського рубля. Тепер за 1 гривню будуть давати лише 1,25 рубля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що окупаційні адміністрації з 5 вересня вводять новий обмінний курс. Згідно з "указами" ватажків так званих "ЛДНР", встановлюється розмірі 1,25 російських рубля за 1 українську гривню.

Зазначимо, з 25 червня 2022 року діяв курс 1,5 рубля за 1 гривню. До 6 вересня за цим курсом буде проводитися безготівкова конвертація.

"При визначенні цін на товари і послуги застосовувати курс у розмірі 1,25 російського рубля за одну українську гривню. При визначенні ціни в українських гривнях здійснювати округлення до цілих одиниць в більшу сторону", - повідомив так званий "уряд ЛНР".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало прогноз по курсу гривні на нинішню осінь.

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