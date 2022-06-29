Окупант розповів, як вбивав українців в Херсоні. Нове перехоплення від ГУР

Російські окупанти вбивали цивільних в окупованому Херсоні. Зокрема, розстрілювали їх з гармати, та переїжджали їх машиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення ГУР розмови окупанта з дівчиною.
"Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди... їздили", - розповідає він, як вбивав цивільних в окупованому Херсоні.
З розмови стає зрозуміло, що тільки він власноруч убив 4-5 осіб.
Як повідомлялось, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Вони відвезли Колихаєва в невідомому напрямку. Його точне місцеперебування невідоме.
Пізніше окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.
До цього, у квітні у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.
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