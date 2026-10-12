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OKKO усиливает защиту сети: 120 АЗК оборудуют защитными сооружениями до конца октября

14:16 12.10.2026 Пн
2 мин
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aimg Сергей Новиков
OKKO усиливает защиту сети: 120 АЗК оборудуют защитными сооружениями до конца октября ОККО установит еще 120 защитных построек на заправках (фото: okko.ua)
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ОККО продолжает усиливать защиту своей сети от вражеских атак. В настоящее время временные защитные сооружения установлены уже более чем на 75 автозаправочных комплексах, а к концу октября их количество планируют увеличить до 120.

Подробности рассказывает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз компании.

Самое главное – безопасность работников и клиентов

Установка защитных сооружений на АЗК – это системная работа, которую компания реализует поэтапно. ОККО продолжит расширять сеть защитных сооружений, чтобы обеспечить дополнительную защиту работников и клиентов на большем количестве автозаправочных комплексов.

"Безопасность людей – наших работников и клиентов – для нас безусловный приоритет. Поэтому мы системно усиливаем защиту АЗК и внедряем решения, которые помогают нашим командам максимально быстро реагировать на угрозы. В условиях войны это постоянная работа, которую мы будем продолжать", – отмечает операционная директор ОККО Елена Ворошило.

Что делает ОККО для защиты людей

Временные защитные сооружения изготовлены из бетона, а их общий вес может достигать 40 тонн. Толщина стен составляет 30 см, конструкции усилены тройным перекрестным армированием и внешними контрфорсами. Все сооружения сертифицированы и отвечают требованиям безопасности.

Кроме того, ОККО первой среди компаний топливного ритейла присоединилась к Единой системе оперативного оповещения об угрозах.

Это позволяет максимально быстро уведомлять команды АЗК об опасности, останавливать рабочие процессы и переходить в безопасное место.

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Параллельно компания усиливает инженерную защиту своих автозаправочных комплексов. Среди решений – антидроновые сетки, дополнительная защита топливораздаточных колонок от FPV-дронов, габионы с песком, бронепленка на окнах и другие инженерные решения.

Восстановление – тоже в приоритете

Отдельное направление работы – оперативное восстановление поврежденных объектов, ведь бесперебойная работа сети критически важна для обеспечения горючим сил обороны, служб критической инфраструктуры, волонтеров, бизнеса и населения.

С начала полномасштабного вторжения потери ОККО в результате российских атак уже превысили 150 млн долларов США. С 2022 года под атаки попали более 80 АЗК сети и более 10 нефтебаз – как собственных, так и тех, где компания хранила горючее. В то же время более 90% АЗК, которые получили повреждения, уже возобновили работу.

Кстати, раньше мы писали о том, что ОККО стала "АЗС года 2026" по версии "Нефтерынка"

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