Надаємо подальшу військову допомогу, - Джонсон про розмову з Зеленським

Прем'єр Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, в якій повідомив про кроки підтримки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Бориса Джонсона.
"Сьогодні я розмовляв з президентом Зеленським, щоб повідомити йому про останні кроки, які Велика Британія робить для підтримки України. Надаємо подальшу військову допомогу, в тому числі і транспортні засоби захищеної дії. Ми ввели нові санкції проти російських військових. Ми знову відкриємо наше посольство в Києві, демонструючи нашу солідарність з українським народом. А уряд Великобританії допомагає збирати докази військових злочинів. Росія має відповісти за свої дії", - написав Борис Джонсон.
В свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ надати реальні гарантії безпеки України після серії воєнних злочинів РФ.
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