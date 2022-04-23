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Надаємо подальшу військову допомогу, - Джонсон про розмову з Зеленським

Фото: Борис Джонсон провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прем'єр Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, в якій повідомив про кроки підтримки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Бориса Джонсона.

"Сьогодні я розмовляв з президентом Зеленським, щоб повідомити йому про останні кроки, які Велика Британія робить для підтримки України. Надаємо подальшу військову допомогу, в тому числі і транспортні засоби захищеної дії. Ми ввели нові санкції проти російських військових. Ми знову відкриємо наше посольство в Києві, демонструючи нашу солідарність з українським народом. А уряд Великобританії допомагає збирати докази військових злочинів. Росія має відповісти за свої дії", - написав Борис Джонсон.

В свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ надати реальні гарантії безпеки України після серії воєнних злочинів РФ.

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Війна в УкраїніБорис Джонсон