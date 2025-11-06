Окамура снял флаг Украины с парламента Чехии: разъяренные депутаты повесили три новых

Новый антиукраинский председатель парламента Чехии, Томио Окамура, 6 ноября снял со здания учреждения флаг Украины, который висел там с 2022 года в знак солидарности. Разъяренные депутаты вывесили в парламенте три новых украинских флага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky и iDNES.
Окамура похвастался процессом снятия украинского флага, выложив видео в своих соцсетях. Он лично держал лестницу для мужчины, который спускал украинский флаг.
"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", - заявил он в комментарии порталу iDNES.
Однако депутатам сразу от трех партий парламента поступок Окамуры не просто не понравился - он сильно их разозлил. После того, как глава правопопулистской партии решился на позорный поступок, на здании парламента появилось сразу три флага Украины.
"В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся в Палату и висит на окнах нашей депутатской фракции", - сообщила правоконсервативная партия ODS, которая первой разместила новый флаг.
Еще один флаг Украины вывесила либеральная партия STAN. Там к тому же раскритиковали Окамуру за его поступок.
"Господин Окамура в первый день на посту показал, что единственное, на что он способен: презирать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия", - отметили в заявлении либералы.
Присоединилась также Партия пиратов Чехии - несмотря на свое странное название, это довольно весомая политическая сила в стране, которая имела несколько министерских должностей в прошлом правительстве. Пираты также вывесили флаг Украины и тоже подвергли критике нового спикера парламента.
"Украинский флаг на здании Палаты депутатов - это символ. Символ солидарности с Украиной и ее народом, который почти четыре года сопротивляется военной агрессии российского диктатора Путина. Для нас ничего не меняется - мы возвращаем флаг, который Томио Окамура сегодня позорно снял, в здание Палаты представителей", - говорится в сообщении.
Окамура - чешский бизнесмен и политик японского происхождения. Политическую карьеру начал в 2012 году, став сенатором. Без успеха баллотировался в президенты Чехии в 2013 году, далее прибился к ультраправым.
Выборы спасли его от того, чтобы попасть под суд и сесть за решетку: в 2025 году Окамура стал фигурантом масштабного расследования из-за его кампании на выборах в Европейский парламент. Тогда с него сняли неприкосновенность, но через прохождение в парламент ее вернули.
Окамура возглавляет правопопулистскую партию "Свобода и прямая демократия" (SPD) - она выступает за запрет миграции и в целом настроена антиевропейски и антиукраински. Некоторые чешские СМИ считают, что SPD можно назвать "фашистской партией".
5 ноября Окамуру избрали новым лидером нижней палаты чешского парламента. За его кандидатуру отдали голоса 107 депутатов, против него выступили 81 депутат.