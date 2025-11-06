Окамура снял флаг Украины с парламента Чехии: разъяренные депутаты повесили три новых

Окамура похвастался процессом снятия украинского флага, выложив видео в своих соцсетях. Он лично держал лестницу для мужчины, который спускал украинский флаг.

"Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд", - заявил он в комментарии порталу iDNES.

Однако депутатам сразу от трех партий парламента поступок Окамуры не просто не понравился - он сильно их разозлил. После того, как глава правопопулистской партии решился на позорный поступок, на здании парламента появилось сразу три флага Украины.

Правоконсерваторы и либералы против Окамуры

"В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся в Палату и висит на окнах нашей депутатской фракции", - сообщила правоконсервативная партия ODS, которая первой разместила новый флаг.

Еще один флаг Украины вывесила либеральная партия STAN. Там к тому же раскритиковали Окамуру за его поступок.

"Господин Окамура в первый день на посту показал, что единственное, на что он способен: презирать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия", - отметили в заявлении либералы.

Партия пиратов выступила против нового спикера

Присоединилась также Партия пиратов Чехии - несмотря на свое странное название, это довольно весомая политическая сила в стране, которая имела несколько министерских должностей в прошлом правительстве. Пираты также вывесили флаг Украины и тоже подвергли критике нового спикера парламента.

"Украинский флаг на здании Палаты депутатов - это символ. Символ солидарности с Украиной и ее народом, который почти четыре года сопротивляется военной агрессии российского диктатора Путина. Для нас ничего не меняется - мы возвращаем флаг, который Томио Окамура сегодня позорно снял, в здание Палаты представителей", - говорится в сообщении.