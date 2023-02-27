В ОК "Юг" раскрыли детали побега окупантов в Херсонской области

"Что касается левобережной Херсонщины, то да, они пытаются подвинуться поближе к Крыму, надеясь, что там им будет "теплее". Но мы можем засвидетельствовать, что там им будет "горячо". Сейчас они подтянули туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонных сооружений. Пока они окапываются", - рассказала Гуменюк.

Также она выразила мнение, что враг вряд ли "отдаст" Крым, который сейчас оккупирован, так легко, как хотелось бы этого ожидать.

"Но то, что таких ожесточенных боев не будет - это более вероятно. Скорее всего, битва останется за Донецкой и Луганской областями, а Крым пройдет немного по-другому сценарию", - допускает Гуменюк.

Что произошло

Напомним, сегодня в утренней сводке в Генштабе сообщили, что в Олешках и Скадовске Херсонской области представители так называемой "власти" готовятся к бегству на территорию временно оккупированного Крыма.

В частности, противник начал опасаться того, что регион будет деоккупирован украинскими защитниками.

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