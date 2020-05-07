Охоронні фірми передавали "ДНР" інформацію про стратегічні об'єкти, - СБУ

Служба безпеки України викрила діяльність охоронних фірм, які могли передавати терористичній організації "ДНР" інформацію про українські стратегічні об'єкти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, засновниками бізнесу є троє колишніх правоохоронців з Донецька.

"У 2014 році вони переїхали на контрольовану українською владою територію, але головний офіс продовжував функціонувати в Донецьку. Зловмисники отримали дозволи "органів влади псевдореспублік" на надання охоронних та протипожежних послуг "державним підприємствам і установам ДНР", - йдеться в повідомленні.

На контрольованій українською владою території вони надавали послуги із встановлення систем безпеки в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

"Серед клієнтів комерсантів були підприємства, які належать до об'єктів критичної інфраструктури держави. Слідчі задокументували, що інформацію, в тому числі технічного характеру, зі стратегічних підприємств передавали в головний офіс в Донецьку", - йдеться в повідомленні.

Зараз слідство перевіряє версію про співпрацю бізнесменів з так званими "органами державної безпеки самопроголошеної ДНР".

Їх діяльність була заблокована на території 4 регіонів країни. Зараз тривають слідчі дії з трьома співзасновниками охоронного бізнесу, За їх результатами буде рішення про притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ФСБ Росії на передачі секретних даних. Агент збирав дані про розробки в ракетобудуванні.

Також РБК-Україна писало, що у Сєвєродонецьку викрили перевізників, які організували поїздки в РФ через "ДНР". Перевізники платили податки бойовикам з непідконтрольних територій.