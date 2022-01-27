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Не лише мисливська. Добровольцям ТРО дозволили використовувати стрілецьку зброю

Автор: Юлія Бойко

Верховна рада України прийняла законопроект № 6302, який уточнює види озброєнь, які зможуть використовувати бійці територіальної оборони. Відповідне рішення підтримали 278 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Зокрема, до закону "Про основи національного спротиву" внесено формулювання про те, що члени добровольчих формувань територіальних громад мають право при виконанні завдань застосовувати особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєнь і боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Згідно з чинною редакцією, членам добровольчих формувань дозволяється використання особистої мисливської зброї та набоїв до неї.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив порядок застосування добровольцями ТРО особистої мисливської зброї та набоїв до неї. Зброю дозволяється використовувати для захисту мирних жителів від нападу, звільнення захоплених об'єктів, знищення зброї і техніки противника і так далі.

Також повідомлялося, що Україна прискорює формування територіальної оборони.

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