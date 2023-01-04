Охранял захваченные россиянами админздания. СБУ задержала в Херсоне коллаборанта

"Злоумышленником оказался житель областного центра, который во время оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ задержала в Херсоне еще одного коллаборанта (ssu.gov.ua)

Как рассказали в СБУ, за это мужчине предложили "должность" в созданном россиянами так называемом "управлении МВД по городу Херсону".

Там он добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы РФ".

По данным правоохранителей, после так называемого "назначения" оккупанты вручили предателю оружие и российскую форму.

Так, среди основных задач коллаборанта была охрана захваченных админзданий, в которых военные РФ обустроили местные оккупационные органы. Также он участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления.

"Во время таких "налетов" осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские пыточные. После освобождения Херсона злоумышленник хотел "потеряться" в городе и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали", - сообщили в СБУ.

Указано, что у коллаборанта обнаружили "удостоверение" фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) УКУ.

Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, мужчине грозит до 15 лет заключения.

Напомним, недавно СБУ задержала в Херсоне бывшую главу "филиала российской железной дороги", которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны из РФ.

Добавим, что правоохранители задержали жителя Чернобаевки, который во время оккупации помогал россиянам и призвал участвовать в "референдуме".