Сотрудничал с врагом и призывал участвовать в "референдуме". Задержан житель Чернобаевки

Правоохранители задержали жителя Чернобаевки, который во время оккупации помогал россиянам и призывал участвовать в "референдуме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В ходе оккупации Херсонщины подозреваемый, сотрудничая с оккупационными властями РФ, добровольно вступил в должность так называемого "директора коммунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области", - рассказали в ОГП.

Предатель активно выполнял поставленные задачи и всячески помогал оккупантам ориентироваться на местности. Также предоставлял информацию об инфраструктуре и объектах с продовольствием.

По данным следствия, задержанный обеспечивал хранение и раздачу так называемой гуманитарки местным жителям. Также подозреваемый распространял агитационные материалы и призвал жителей участвовать в псевдореферендуме.