RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Охранника российской пыточной в Херсоне приговорили к 8 годам тюрьмы

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший работник ГУ "Северная исправительная колония (№90)" в Херсоне перешел на сторону оккупантов и охранял пыточную в городе. Его приговорили к 8 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

За лояльность к кафирам бывшему работнику колонии предложили новую "должность". Мужчина согласился на предложение и начал "работать" в оккупационном органе.

"Его назначили в состав подразделения охраны российского режимного объекта, в который оккупанты незаконно свозили репрессированных местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство пострадавших были участниками движения сопротивления. В застенке россияне издевались над украинскими гражданами и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом. При этом сам коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной.

После деоккупации города мужчина сбежал в Одессу, но правоохранители нашли его и отправили в СИЗО. Суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет.

Напомним, что еще один депутат из Крыма был осужден за поддержку российской оккупации полуострова. Приговор ему вынесли заочно.

Житель Винницкой области передавал важную информацию о Силах обороны Украины представителю ГРУ России. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в Украине