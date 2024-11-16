Охранник Тищенко признал вину по делу о нападении в Днепре и пошел на сотрудничество
Охранник нардепа Николая Тищенко признал вину по делу о нападении на военного в Днепре. Он заключил соглашение со следствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Согласно материалам дела, Цубера признал свою причастность к незаконному лишению свободы лица, совершенному по предварительному сговору (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины), а также к пыткам (ч. 2 ст. 127), и дал показания относительно обстоятельств нападения на военнослужащего.
В документах сказано, что в четверг 7 ноября, охранник нардепа заключил соглашение с прокурором, в рамках которого признал свою вину и взял на себя обязательство сотрудничать со следствием, в частности, давать показания против всех лиц, причастных к преступлению, включая народного депутата Тищенко.
Приговор предусматривал пять лет лишения свободы. Однако благодаря заключенному соглашению суд принял решение освободить обвиняемого от реального отбывания наказания, назначив ему испытательный срок на два года. При условии, что в течение этого периода Цубера не совершит новых уголовных правонарушений, он избежит заключения.
Кроме того, мужчина обязан время от времени появляться для регистрации в органе надзора, сообщать о любых изменениях места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования. После вынесения приговора Цубера вышел из СИЗО, а также с него взыскали в пользу государства 6058 гривен, чтобы возместить расходы на судебные экспертизы.
Что предшествовало
В июне 2024 года в сети появилось видео, на котором неизвестные в камуфляже напали на бывшего военного в Днепре. Как выяснилось, пострадавшим был боец подразделения Kraken Дмитрий Павлов.
Одним из участников события был народный депутат Украины Николай Тищенко, что вызвало общественный резонанс. В результате инцидента против нардепа возбуждено уголовное дело.
Далее у Тищенко провели обыски и объявили подозрение в незаконном лишении свободы. Тоже самое ожидало и еще одно лицо, которое принимало участие в этих событиях.
Вчера стало известно, что Тищенку продлили меру пресечения. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.
Подробнее об инциденте - читайте в материале РБК-Украина.
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