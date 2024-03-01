Охрана культурного наследия. Шуляк рассказала, опыт каких стран ЕС следует перенять Украине

По ее словам, учёт объектов культурного наследия ведут все развитые страны. Например, Франция, Швеция, Латвия, Эстония, Литва и Австрия имеют единый национальный реестр и отдельные реестры в территориальных единицах/субъектах/штатах (Германия, Великобритания, Бельгия) или реестры на обоих указанных уровнях (Польша).

"При этом страны в большинстве своем в индивидуальном порядке определяют размеры охранных зон и ограничение застройки при зонировании в исторических зонах. Все страны, кроме Франции и Латвии, не имеют заранее определенного размера охранных зон, который бы применялся на национальном уровне независимо от объекта. Так во Франции действует правило 500-метровой зоны вокруг исторических памятников, где обеспечивается особый режим планирования и архитектуры при новом строительстве и реконструкции существующих объектов. случаев страны устанавливают зоны ограничения застройки при разработке градостроительной документации с ограничениями застройки для учета исторически значимых объектов", - рассказала Шуляк.

Что в Украине

В Украине, по словам Елены Шуляк, пока отсутствует приспособленное к сегодняшним потребностям законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия. Поэтому сейчас планируется его существенно усовершенствовать: в парламенте создают для этого специальную межкомитетскую рабочую группу. Ее задача - наработать законодательные изменения, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников.

"Одна из первоочередных задач группы - проанализировать действующую законодательную базу по защите объектов культурного наследия, ведь именно из-за пробелов в ней ежегодно противоправно уничтожаются сотни важных памятников культуры, истории и археологии. Наша цель - найти все законодательные лазейки, позволяющие уничтожать памятники ради нового строительства. Найти, ликвидировать их и сформулировать новое, четкое и понятное, законодательное поле без щелей для его обхода", - отметила парламентария.

Помимо наработок нового законодательства, обеспечивающего достойный уровень защиты объектам культурного наследия, нужно также запустить электронный реестр недвижимых памятников "Памятка". Работа над его созданием длится около двух лет.

В конце прошлого года разработчики презентовали наработку для него - информационно - коммуникационную систему, наполнение которой сейчас завершают облгосадминистрации. Они вносят и сами памятки, и учетные данные по каждой из них, и проверяют наличие необходимой документации на них.

"Впрочем, чтобы эта система стала полноценным реестром, в который любой сможет зайти и посмотреть данные по той или иной памятке, еще предстоит провести колоссальную работу. Во-первых, внести в нее все памятки и документацию на них. На сегодня их в Украине около 140 тыс., а внесено только 100 тыс., поэтому облгосадминистрации заносят остальные, во-вторых, данные по памятникам с бумажных носителей нужно будет проверить на достоверность, т.е. ведение этого реестра так, чтобы выписки из него могли использоваться для осуществления управленческой деятельности", - резюмировала она.

Напомним, общая сумма ущерба от разрушения памятников культурного наследия, вызванного российской вооруженной агрессией, на сегодня превысила $19 млрд. За период с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года РФ разрушила или повредила 902 объекта культурного наследия.

Из них памятников национального значения - 124, местного значения - 708, только что обнаруженных - 70. В частности, памятники архитектуры составляют 285 объектов, архитектуры и градостроительства - 269, истории - 213, архитектуры, истории - 33.