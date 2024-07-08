RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Охматдете" в результате обстрела РФ погибла 30-летняя врач из Львова, - Садовый

Разрушения в "Охматдете" - очередное преступление РФ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В понедельник, 8 июля, от российского обстрела серьезно пострадала Национальная детская специализированная больница Минздрава Украины "Охматдет", в результате чего погибла врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

РБК-Украина рассказывает, что известно о погибшей и ее похоронах.

Сообщение о смерти и похоронах

О смерти 30-летней Светланы Лукьянчук сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"В "Охматдете" среди погибших - 30-летняя львовянка", - говорится в публикации.

Уточняется, что Светлана родилась во Львове.

"Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя", - добавил чиновник.

Светлана Лукьянчук (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Согласно его информации, Светлана окончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

"После этого завершила интернатуру. В "Охматдете" работала детским нефрологом (врач, исследующий, диагностирующий и лечащий заболевания почек, - Ред.)", - уточнил мэр города.

Он добавил, что Лукьянчук похоронят во Львове, возле родителей - на Голосковском кладбище.

Пост Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Основное об ударе по "Охматдету"

Утром понедельника, 8 июля 2024 года, российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Киеву.

Одна из них попала в крупнейшую детскую больницу в Украине "Охматдет", в результате чего пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностично-лечебного учреждения. Сообщалось о пострадавших и погибших.

Для атаки на больницу, согласно информации Службы безопасности Украины, враг мог использовать крылатую ракету Х-101.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ сознательно ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Смотрите также, как выглядит "Охматдет" в Киеве после удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Охматдетобстріл КиєваВойна в УкраинеВрачиУмер