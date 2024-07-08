В "Охматдете" в результате обстрела РФ погибла 30-летняя врач из Львова, - Садовый

Сообщение о смерти и похоронах

О смерти 30-летней Светланы Лукьянчук сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"В "Охматдете" среди погибших - 30-летняя львовянка", - говорится в публикации.

Уточняется, что Светлана родилась во Львове.

"Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя", - добавил чиновник.

Светлана Лукьянчук (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Согласно его информации, Светлана окончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

"После этого завершила интернатуру. В "Охматдете" работала детским нефрологом (врач, исследующий, диагностирующий и лечащий заболевания почек, - Ред.)", - уточнил мэр города.

Он добавил, что Лукьянчук похоронят во Львове, возле родителей - на Голосковском кладбище.

Пост Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Основное об ударе по "Охматдету"

Утром понедельника, 8 июля 2024 года, российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Киеву.

Одна из них попала в крупнейшую детскую больницу в Украине "Охматдет", в результате чего пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностично-лечебного учреждения. Сообщалось о пострадавших и погибших.

Для атаки на больницу, согласно информации Службы безопасности Украины, враг мог использовать крылатую ракету Х-101.