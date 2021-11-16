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Величезний астероїд розміром в Ейфелеву вежу пролетить поруч із землею

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Вівторок 16 листопада 2021 18:53
Величезний астероїд розміром в Ейфелеву вежу пролетить поруч із землею Фото: величезний астероїд розміром в Ейфелеву вежу пролетить поруч із землею (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 21 листопада, поруч із землею пролетить астероїд 3361 Orpheus. Він розміром приблизно в Ейфелеву вежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Передбачається, що ширина цього великого космічного каменю становить близько 300 метрів.

NASA веде спостереження за астероїдом, який потрапив до списку космічного агентства "близьке зближення". Однак панікувати не варто, бо при проходженні повз Землю космічний камінь повинен знаходитися на відстані близько 3,5 мільйона миль від Землі.

У космічному агентстві США вважають, що все, що проходить в межах 120 млн миль від Землі, об'єктом ближнього космосу (NEO).

Величезний астероїд розміром в Ейфелеву вежу пролетить поруч із землею

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Астероїд
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