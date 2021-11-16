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Огромный астероид размером в Эйфелеву башню пролетит рядом с Землей

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Вторник 16 ноября 2021 18:53
Огромный астероид размером в Эйфелеву башню пролетит рядом с Землей Фото: Огромный астероид размером в Эйфелеву башню пролетит рядом с Землей (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 21 ноября, рядом с Землей пролетит астероид 3361 Orpheus. Он размером примерно в Эйфелеву башню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Предполагается, что ширина этого крупного космического камня составляет около 300 метров.

NASA ведет наблюдение за астероидом, который попал в список космического агентства "Близкое сближение". Однако паниковать не стоит, так как при прохождении мимо Земли космический камень должен находиться на расстоянии около 3,5 миллиона миль от Земли.

В космическом агентстве США считают, что все, что проходит в пределах 120 млн миль от Земли, объектом ближнего космоса (NEO).

Огромный астероид размером в Эйфелеву башню пролетит рядом с Землей

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