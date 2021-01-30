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Обмеження на рух вантажівок залишилися в одній області України

Автор: Роман Тверденко

В Україні після снігопаду обмеження на рух вантажівок діють тільки в Одеській області. У Миколаївській області обмеження зняті.

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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Відновлено повноцінний рух великовагових транспортних засобів та автобусів по дорозі М-13 Кропивницький - Платонове. Залишаються обмеження на трасах М-05 Київ - Одеса, М-15 Одеса - Рені і М-16 Одеса - Кучурган.

До розчищення доріг залучено більше 1,2 тисяч особового складу і 950 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов. У понеділок, 1 лютого, в більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см).

Також вчора, 29 січня, київська влада дозволили в'їзд великовагового великогабаритного транспорту. Його в'їзд в місто призупиняли у зв'язку з поганою погодою.

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