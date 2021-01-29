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У Києві дозволили в'їзд вантажівок після пікових снігопадів

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 21:16
У Києві дозволили в'їзд вантажівок після пікових снігопадів
Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Київська влада дозволила в'їзд великовагового великогабаритного транспорту. Його в'їзд в місто призупиняли у зв'язку з поганою погодою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

В'їзд вантажівок відновлено з 21:00 29 січня.

Заборона на потрапляння в Київ великовагового великогабаритного транспорту був введений опівночі 28 січня. Він був пов'язаний зі снігопадом в столиці і спрямований на зниження завантаженості доріг у пікові періоди негоди.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети (протяжністю близько 30 кілометрів, а на трасі Київ - Одеса складна ситуація.

Також відомо, що у Києві на вихідних очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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