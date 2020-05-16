Обмеження виробництва на АЕС: Міненерго пропонує ДБР розширити перевірку

В Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища України запропонували Державному бюро розслідувань (ДБР) розширити перевірку щодо роботи атомних електростанцій. Йдеться про уже розпочату перевірку у зв'язку з обмеження виробництва на АЕС.

Як передає РБК-Україна, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Зокрема, в.о. міністра наголосила, що доходи НАК "Енергоатом" у першому кварталі 2019 року мали зростання на 2,36 мільярдів гривень. А в першому кварталі 2020 року "Енергоатом" отримав збитки у суммі 1,5 мільярдів гривень.

"Я заявила публічно про те, що я вітаю такий інтерес ДБР і окремих депутатів, які нарешті звернули увагу на ситуацію в енергетиці. Я все ж таки запропонувала розширити термін цієї перевірки і я буду сприяти цьому розслідуванню", - підкреслила Буславець.

Вона додала, що за 8 місяців потрібно буде перевірити, чиї дії або бездіяльність призвели до заборгованості перед "Енергоатомом" у сумі 5 мільярдів гривень.

"І я можу сказати, що там більше 1,5 мільярдів вже збитків, і останнім часом державна енергетична компанія, яка виробляє більшу частину електроенергії в країні, не могла собі знайти кошти для виплати зарплатні", - заявила Буславець.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України у зв'язку зі зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.

Додамо, що кілька дні тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив антикризовий план у сфері енергетики. Також запевнив, що уряд не допустить віялових відключень, а також забезпечить роботу АЕС.