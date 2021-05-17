Обмеження продажу преміального палива: Разумков доручив комітету опрацювати ситуацію

Глава парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію з обмеженням продажу палива на автозаправних станціях. Він доручив профільному комітету Верховної ради опрацювати цю ситуацію.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"Всі бачили, що відбувається сьогодні на АЗС... Впевнений, що це питання необхідно абсолютно швидко вирішити. І не створювати вкотре такі проблеми із забезпеченням українських громадян. Паралельно звертаюся до голови комітету, будь ласка, на рівні комітету опрацюйте цю ситуацію, дайте свою оцінку, чому ми знову стикаємося з цією проблемою", - повідомив спікер Ради.

Нагадаємо, введення урядом верхньої планки цін на бензин і дизельне паливо призвело до того, що найбільші мережі АЗС припинили продаж преміального бензину А-95 і ДТ. Мінекономіки видало спеціальне роз'яснення про те, що рішення Кабміну стосується тільки звичайного палива, і АЗС почали відновлювати продаж.

Як писало РБК-Україна, за даними Держстату, у квітні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 16,4% до 27,7 гривні за літр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельне паливо - на 16,8% до 28,1 гривні. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,9% до 15,9 гривні за літр.

Зростання цін на бензин відновилося на початку травня. З початку місяця ціна бензину А-95 піднялася майже на 1 гривню за літр.