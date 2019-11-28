Пограбування музею в Німеччині: поліція пообіцяла півмільйона євро за інформацію

Фото: музей "Зелений звід" (welt.de)

Нагороду можна отримати за інформацію, яка може призвести до розкриття злочину

У Німеччині правоохоронці пообіцяли винагороду в півмільйона євро за інформацію про пограбуванні музейної скарбниці "Зелений звід" в Дрездені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel Online.

Ззаначається, що нагороду можна отримати за інформацію, яка може призвести до розкриття злочину, знаходження та затримання злочинців, або знаходження викрадених коштовностей.

"Ми не залишимо каменя на камені, щоб вирішити цю справу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що винагороду в півмільйона євро, це ще один важливий крок, щоб повернути вкрадені скарби.

Нагадаємо, під час пограбування музейної скарбниці "Зелений звід", яке відбулося 25 листопада, грабіжники викрали 49-каратний діамант вартістю 10-12 млн доларів. Крім того, під час пограбування вкрали меч, рукоятка якого інкрустована дев'ятьма великими і 770 меншими діамантами, а також наплічник, в який був інкрустований знаменитий білий діамант вагою 49 карат.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада у Дрездені пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід". Зловмисники проникли в Дрезденський замок, де знаходиться музей, знеструмивши його шляхом підпалу електрощита. Викрадені були лише дорогоцінні вироби.

Крім того, відомо, що пограбування музею було абсолютно двома злочинцями, які розрізали ґрати на вікні, що виходить у двір, і залізли через нього в приміщення. Після цього вони підійшли до вітрини з коштовностями і розбили її сокирою.