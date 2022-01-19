ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові вночі пограбували апеляційний господарський суд

Новость на русском →
Львів, Середа 19 січня 2022 13:03
У Львові вночі пограбували апеляційний господарський суд Фото: у Львові пограбували суд (google maps)
Автор: Іванна Шовкун

19 січня вночі у Львові невідомий пограбував апеляційний господарський суд. Злодій викрав гроші із сейфа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.

Грабіжник розбив вікно на першому поверсі будівлі Західного апеляційного господарського суду і пробрався до приміщення. Звідти він викрав гроші, що лежали в сейфі. Суму, яку вкрали, не розголошують.

На місці події працюють правоохоронці. У поліції наголосили, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження. У суді коментувати інцидент відмовились. Однак інформацію журналістам підтвердили в прес-службі поліції.

Нагадаємо, увечері 16 січня до поліції звернулися із повідомленням про розбійний напад на автозаправну станцію у селі Курилівка Куп'янського району. Невідомий, погрожуючи зброєю, забрав 15 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів
NEWS
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі