У Львові вночі пограбували апеляційний господарський суд
19 січня вночі у Львові невідомий пограбував апеляційний господарський суд. Злодій викрав гроші із сейфа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.
Грабіжник розбив вікно на першому поверсі будівлі Західного апеляційного господарського суду і пробрався до приміщення. Звідти він викрав гроші, що лежали в сейфі. Суму, яку вкрали, не розголошують.
На місці події працюють правоохоронці. У поліції наголосили, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження. У суді коментувати інцидент відмовились. Однак інформацію журналістам підтвердили в прес-службі поліції.
Нагадаємо, увечері 16 січня до поліції звернулися із повідомленням про розбійний напад на автозаправну станцію у селі Курилівка Куп'янського району. Невідомий, погрожуючи зброєю, забрав 15 тисяч гривень.