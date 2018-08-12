Поліція знайшла автомобіль грабіжників ломбарду в Києві
Поліцейські на території гаражного кооперативу знайшли спалену автівку Peugeot
Поліцейські знайшли авто, на якому тікали грабіжники з місця злочину. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Поліція Києва.
В повідомлені сказано, що на території гаражного кооперативу, який знаходиться на вулиці Нечуя-Левицького, поліцейські знайшли підпалений автомобіль Peugeot.
Для розшуку та затримання зловмисників столична поліція ввела спеціальні оперативні плани. Усі наряди поліції орієнтовані для встановлення місцеперебування нападників.
Фото (facebook.com/UA.KyivPolice)
Нагадаємо, у Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. За словами свідків, троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки". Охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.