Поліція знайшла автомобіль грабіжників ломбарду в Києві

Поліцейські на території гаражного кооперативу знайшли спалену автівку Peugeot

Поліцейські знайшли авто, на якому тікали грабіжники з місця злочину. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Поліція Києва.

В повідомлені сказано, що на території гаражного кооперативу, який знаходиться на вулиці Нечуя-Левицького, поліцейські знайшли підпалений автомобіль Peugeot.

Для розшуку та затримання зловмисників столична поліція ввела спеціальні оперативні плани. Усі наряди поліції орієнтовані для встановлення місцеперебування нападників.

Фото (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, у Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. За словами свідків, троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки". Охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.