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Пограбування банку в Києві: суд відправив підозрювану в СІЗО

Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід жінці, що пограбувала відділення Укрсиббанку на столичній Оболоні. Суд підтримав клопотання сторони обвинувачення та відправив підозрювану під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Затримана жінка перебуватиме під вартою 60 днів. З зали суду підозрювана відправиться відразу в слідчий ізолятор.

"Суддя ухвалив: клопотання .... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Відправити в СІЗО. Строком на 60 днів до 18 вересня 2021 року включно. Ухвала підлягає негайному виконанню", - сказала головуюча суддя.

Нагадаємо, пограбування Укрсиббанку сталося 20 липня в Києві. Жінка кинула у банківське відділення "коктейль Молотова" та, погрожуючи зброєю, пограбувала його, однак на виході з приміщення її затримали.

Як писало РБК-Україна, грабіжниці тепер загрожує до 15 років за ґратами.

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