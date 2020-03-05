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З ОГП підуть всі заступники Рябошапки, крім Холодницького

Новини » Політика     05.03.2020 - 23:48
З ОГП підуть всі заступники Рябошапки, крім Холодницького
Фото: Назар Холодницький (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Термін повноважень голови САП закінчується в листопаді цого року

Услід за звільненим генпрокурором Русланом Рябошапкою прокуратуру покинуть усі його заступники, крім очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, термін повноважень голови САП закінчується в листопаді цього року. Звільнити його раніше на Банковій нібито передумали, чого не можна сказати про директора НАБУ. Найближчим часом Рада може змінити профільний закон і відправити Артема Ситника у відставку.

Нагадаємо, 5 березня на позачерговому засіданні Верховна рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генерального прокурора підтримали 263 народних депутатів. Пропозиція про відставку Рябошапки спочатку була ініційована 158 нардепами.

Президент України Володимир Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" перед призначенням нового генерального прокурора замість Руслана Рябошапки.

Наразі серед кандидатів на посаду генпрокурора називають нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса, тимчасового виконувача обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову та колишнього заступника генпрокурора Сергія Кизя.

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