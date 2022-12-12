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С оглядкой на ООН. Иран может ограничить дальность баллистических ракет при передаче РФ

Фото: Иран может ограничить дальность передаваемых РФ баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Иран намерен ограничить дальность баллистических ракет, которые страна планирует предоставить России для войны в Украине, опасаясь международной реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам израильских чиновников, поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм, который вновь наложит санкции ООН на Иран.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках ядерной сделки, странам не разрешается передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км. Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ.

Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке.

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