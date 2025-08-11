ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обзор криптобиржи Freedx CEX: с фокусом на трейдеров и бонусом для первых пользователей

Украина, Понедельник 11 августа 2025 12:56 promo
UA EN RU
Обзор криптобиржи Freedx CEX: с фокусом на трейдеров и бонусом для первых пользователей Фото: криптобиржа Freedx CEX (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В криптовалютном секторе появился новый игрок - централизованная биржа Freedx, которая официально стартовала 4 августа. За ней стоят бывшие сотрудники Binance, Deutsche Bank и Upbit. Платформа обещает высокий уровень безопасности, профессиональный функционал и систему вознаграждений для ранних трейдеров.

РБК-Украина подготовило подробный обзор Freedx.

Freedx - централизованная биржа, ориентированная на пользователя. Freedx предлагает низкие комиссии, высокую ликвидность, круглосуточную поддержку и реальные вознаграждения с момента присоединения.

Биржа родилась из желания решить основные проблемы криптобирж. Основатели, ветераны Binance, Deutsche Bank и Upbit, увидели очевидную потребность в более интуитивной и профессиональной платформе для торговли.

Сейчас Freedx привлекла более 50 млн долларов частных инвестиций, поддерживая свою миссию - переосмыслить централизованную торговлю для нового поколения пользователей.

Основные функции

  • Торговля более 300 активами через спотовый рынок и бессрочные фьючерсы;
  • Мгновенный обмен токенов с помощью функции Convert
  • Заработок через стейкинг, гибкие накопления и будущие интеграции DeFi;
  • OTC-торговля большими объемами с персонализированными ценами и расчетами;
  • Фиатные выводы и пополнения через кредитные карты, банковские переводы и P2P (с защитой эскроу) - уже в сентябре!

Freedx имеет чистый, мультиязычный интерфейс (английский, испанский, французский, китайский, украинский и т.д.), оптимизированный и для новичков, и для профессионалов. Глобальные службы поддержки и обучающий контент помогают легко адаптироваться новым пользователям.

Безопасность и ответственность

Безопасность - один из приоритетов Freedx. Среди инструментов защиты:

  • Многоуровневое шифрование
  • Протоколы холодных кошельков
  • Мониторинг угроз в реальном времени
  • Полное соответствие KYC/AML
  • Партнерства с надежными компаниями (например, Fireblocks, Sumsub) для усиления безопасности и соблюдения норм.

Снятие и перевод средств

Каждый пользователь полностью контролирует свои средства, включая снятие и перевод одним кликом.

Платформа поддерживает вывод фиата с большим количеством валют и банков.

Программа вознаграждений

Все, что нужно - зарегистрироваться на бирже Freedx, пройти верификацию KYC и в течение 30 дней иметь объем торгов от 500 евро на спотовом рынке или от 5 тысяч долларов на фьючерсах.

Чем быстрее пользователь зарегистрируется и выполнит условия - тем больше бонусов получит.

Что дальше

В ближайшие месяцы Freedx выпустит ряд важных функций, начиная с мобильного приложения в сентябре, а впоследствии - инструменты автоторговли со смарт-исполнением.

Позже Freedx запустит QR-платежи, мобильные деньги, локальные банковские интеграции, кредитные карты с глобальным покрытием и многое другое. Следить за новостями биржи на официальных страницах в Telegram и Linktr.

Предупреждаем, что торговля виртуальными активами связана с высоким уровнем риска и может привести к полной и необратимой потере капитала. Торгуйте только теми средствами, которые вы готовы потерять, и убедитесь, что полностью понимаете связанные риски перед началом любых операций.

FREEDX не предлагает и не рекламирует свои услуги лицам в ОАЭ, если такие услуги явно не разрешены и не осуществляются в соответствии с регуляторной базой Виртуального активного регулятора (Virtual Assets Regulatory Authority, VARA). Услуги не предлагаются и не рекламируются резидентам ОАЭ.

Эта коммуникация предоставляется исключительно для общей информации и не является юридическим, финансовым или инвестиционным советом. Она не является предложением продать или призывом к покупке какого-либо виртуального актива, а также не имеет целью стимулировать или подстрекать к какой-либо финансовой деятельности.

Freedx, управляемый компанией Freedx, S.A. de C.V., уполномочен и регулируется Национальной комиссией по цифровым активам Сальвадора (CNAD) как поставщик услуг цифровых активов и как поставщик услуг Bitcoin, работая в соответствии с действующими регуляторными требованиями. Услуги доступны только пользователям, которые зарегистрировались по собственной инициативе и успешно прошли процесс регистрации и верификации KYC.

Как сообщало РБК-Украина ранее, крипторынок уже пересек 3,9 триллиона долларов. А Украина - среди топ-5 стран по уровню adoption, и это не удивляет. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект о создании государственного крипторезерва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Криптоиндустрия
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН