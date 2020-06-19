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В ОГХК назвали недостовірною інформацію про контракт з "Кемурс", що передбачає відстрочку

Новини » Промисловість     19.06.2020 - 17:21
В ОГХК назвали недостовірною інформацію про контракт з "Кемурс", що передбачає відстрочку
ФотО: ОГХК (з відкритих джерел)

Зазначений контракт було укладено раніше і він буде діяти до 31 липня 2020 року

Інформація про укладення нового контракту "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" з американською компанією Chemours на умовах відстрочки платежу, що з'явилася в окремих ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні ОГХК.

"Інформація про укладення нової угоди між АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та американською компанією "Кемурс" не є достовірною. Договір про постачання продукції АТ "ОГХК" компанії "Кемурс" підписано у 2017 році екс-менеджментом в особі О.В. Гладушко, умови основного договору не можуть бути змінені до закінчення терміну його дії", - заявили в ОГХК.

Зазначений контракт, що передбачає відстрочку платежу на термін до 175 календарних днів, було укладено 1 серпня 2017 року і буде діяти до 31 липня 2020 року.

Водночас, ОГХК в березні 2020 року вдалося домогтися підвищення вартості поставок продукції для компанії "Кемурс" на 25%. Переговори про зміни умов оплати ведуться з травня 2020.

"Сьогодні нове керівництво активно веде переговори з представниками компанії "Кемурс" про зміни в умовах оплати за контрактом, але треба розуміти, що ця компанія є глобальним гравцем та світовим лідером у сфері титанових технологій, тому будь-які технічні рішення узгоджуються з їх боку досить довго, тоді як наш процес переговорів почався тільки в травні 2020 року. ОГХК в будь-якому випадку буде виконувати свої зобов'язання перед надійними міжнародними контрагентами", - пояснює заступник т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов.

Нагадаємо, Chemours - міжнародна хімічна компанія повного циклу, яка є світовим лідером у сфері титанових технологій, фторовмісних продуктів і хімічних розчинів.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - державне підприємство України, один з найбільших у світі виробників титанової сировини. У 2018 році активи компанії оцінювалися в 3,4 млрд грн.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України промышленностьОГХК
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