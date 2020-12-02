Чистий прибуток ОГХК зріс в 6 разів у 2020 році

Фото: ОГХК (з відкритих джерел)

Чистий прибуток АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" за підсумками 2020 року складе близько 600 млн грн - в 6 разів більше торішнього результату на 100 млн грн. Істотно збільшити прибуток допомогла боротьба з корупцією, а також поліпшення в системі закупівель і продажів.

Про це йдеться в повідомленні ОГХК.

"Компанія змогла стабілізувати роботу та покращити фінансові показники, що дозволило підвищити заробітні плати всім працівникам філій на 20%. Якщо торік чистий прибуток ОГХК склав близько 100 млн грн, то в цьому році компанія заробить майже 600 млн грн. Зростання фінансових показників - це результат не підвищення цін на продукцію (адже на тлі світової кризи ціни на світовому ринку навпаки дещо знизилися), а наслідок руйнування корупційних схем та модернізації системи закупівель і продажів", - повідомили на підприємстві.

Перебудова бізнес-процесів дала можливість контролювати прозорість усіх фінансових аспектів діяльності ОГХК, підкреслили в компанії.

"Слід зазначити, що в питаннях оптимізації операційного управління ОГХК здійснила впевнений крок вперед. Для Фонду держмайна, який є представником акціонерів в особі держави, ми були і досі залишаємося показовим підприємством", - зазначає Артур Сомів, в.о. голови правління ОГХК.

Також наголошується, що підготовка до приватизації підприємства знаходиться на фінальному етапі. У компанії працює аукціонна комісія, до складу якої увійшли представники влади та підприємств-лідерів галузі, контролюючі органи. Вимоги до інвестора при цьому будуть включати заборону на скорочення робочих місць на певний період і вимоги щодо забезпечення соціального пакету для всіх співробітників.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" складається з двох філіалів - Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Підприємство є одним з провідних світових виробників титанової сировини у світі. У 2018 році активи ОГХК оцінювалися в 3,4 млрд грн.