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Офшорний скандал Pandora Papers: що думають українці про рахунки можновладців за кордоном

Автор: Олександр Білоус

Про міжнародне розслідування Pandora Papers, яке розкрило таємниці офшорних рахунків багатьох політиків з різних країн світу, знають 61,7% українців. Хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

При цьому, для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого - 15,6%.

При цьому, незалежно від того, знали чи ні до інтерв’ю респонденти про це розслідування, 56,9% респондентів вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через "95 квартал". Не вірять у це 22,6% респондентів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби президентські вибори проходили в середині жовтня 2021 року, то Володимира Зеленського підтримали б 24,7% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Місяць тому рейтинг чинного президента був значно вище - 33,3%.

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Володимир ЗеленськийІгор КоломойскийОфшорний скандал