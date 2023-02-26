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Возвращение в Украину: что нужно знать при въезде ребенка и депортированного

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Украина, Воскресенье 26 февраля 2023 22:00
Возвращение в Украину: что нужно знать при въезде ребенка и депортированного Фото: что нужно знать при въезде ребенка и депортированного в Украину (Getty Image)
Автор: Наталия Гурковская

На сегодняшний день действуют правила въезда в Украину ребенка - гражданина Украины, который родился за границей и имеет иностранное свидетельство о рождении. Также есть механизм оформления удостоверения на возвращение в Украину лица, принудительно вывезенного в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Въезд ребенка

Ребенок может въехать в сопровождении своих законных представителей, например родителей, опекунов на основании удостоверения возвращения в Украину. Его можно получить в ближайшем украинском дипломатическом учреждении в стране, где находятся эти люди.

"Другой вариант: если информация о ребенке внесена в загранпаспорт его законного представителя во время военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены", - говорится в сообщении.

То есть для того, чтобы приехать с ребенком, родившимся за границей, в Украину, необходимо получить подтверждающий документ, что ребенок - гражданин Украины.

Въезд депортированного лица

Для возвращения в Украину лица, принудительно вывезенного в РФ, необходимо обратиться в территориальный орган Государственной миграционной службы (ГМС).

"Поскольку обычно документы, удостоверяющие личность и подтверждающие принадлежность к гражданству Украины, у таких людей изъяты, похищены или уничтожены. Следовательно, обращение в ГМС дает право оформить удостоверение на возвращение в Украину", - объясняют специалисты.

Удостоверение личности возвращения в Украину будут оформлять лицам, информация о которых есть в Едином государственном демографическом реестре или информационных системах ГМС. Удостоверение также оформляется детям, независимо от того, есть ли о них информация в соответствующих реестрах.

"Если у депортированного лица нет родственников в Украине или они не могут обратиться в ГМС из-за пребывания на оккупированной территории, удостоверение возможно оформить по официальному обращению Минреинтеграции в ГМС", - добавляют специалисты.

Как сообщалось, россияне ускоряют депортацию украинцев из захваченных районов в Россию.

Напомним, более 4,7 млн украинцев находятся на территории России. Сколько из них переехало в РФ добровольно или принудительно, неизвестно.

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