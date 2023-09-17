Оформление ДТП без полиции. Когда можно использовать европротокол
Попавшие в ДТП водители могут самостоятельно оформить документы об аварии. Это возможно благодаря европротоколу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции во Львовской области.
Европротокол – это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП. Его можно оформить самостоятельно водителям без вызова полиции.
Европротокол можно использовать в следующих случаях:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.
Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке. После этого цифровой сервис фиксации ДТП проверит корректность заполненных данных и укажет на ошибки.
Следует заметить, что данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.
Оформить электронный европротокол можно по ссылке.
В полиции отмечают, что у пользования европротоколом есть определенные преимущества.
В частности:
- не нужно информировать и ждать патрульных;
- возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
- водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
- экономия собственного времени.
Напомним, ранее мы объясняли, как обменять временное водительское удостоверение и нужен ли для этого экзамен.
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