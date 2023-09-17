Оформлення ДТП без поліції. Коли можна використати європротокол

Водії, які потрапили у ДТП, можуть самостійно оформити документи про аварію. Це можливо завдяки європротоколу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції у Львівській області.

Європротокол - це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП. Його можна оформити самостійно водіям без виклику поліції.

Європротокол можна використати у таких випадках:

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку. Після цього цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки.

Варто зауважити, що дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням.

У поліції зазначають, що користування європротоколом має певні переваги.

Зокрема:

не потрібно інформувати та очікувати патрульних;

можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;

водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;

економія власного часу.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як обміняти тимчасове водійське посвідчення та чи потрібен для цього іспит.

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