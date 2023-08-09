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Оформил себе "командировку". Полиция расследует побег из Украины экс-мэра Рахова

Фото: Виктор Медвидь, мэр Рахова (rakhiv-mr.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители начали проверку законности выезда из страны бывшего городского главы города Рахова Виктора Медвидя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Как отмечают в полиции, по факту пересечения границы экс-мэром Рахова уже открыли уголовное дело. 

"Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться 3 дня, однако до сегодняшнего дня фигурант так и не вернулся в Украину", - сказано в сообщении правоохранителей. 

Там добавляют, что Медвидя подозревают в незаконной переправке через государственную границу Украины. 

Дело Медвидя

Напомним, 23 июля на сайте Министерства внутренних дел Украины появилась информация, что мэра Рахова Виктора Медвидя объявили в розыск, поскольку он является фигурантом дела о растрате средств из бюджета. 

Как выяснили местные СМИ, экс-городского главу подозревают в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и подделке официальных документов.

Позже на фоне такой информации Медвидь заявил, что решил сложить полномочия. 

 

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