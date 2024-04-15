RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы за границей больше не смогут оформить паспорт, когда захотят: что произошло

Фото: оформить паспорт за границей теперь можно только по предварительной записи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 15 апреля услуги по оформлению документов в зарубежных подразделениях государственного предприятия "Документ" будут предоставляться только через предварительную электронную запись. "Живой очереди" больше не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Как сообщается, с 15 апреля зарубежные подразделения ГП "Документ" в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул) вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь.

В ведомстве отмечают, что получение услуг в порядке "живой очереди" невозможно.

В связи с нововведением подразделения ГП "Документ" дополнительно увеличили количество талонов предварительной записи и усилили верификации пользователей.

При этом получение/выдача документов производится в порядке "живой очереди".

"Зарубежные подразделения работают над приоритетными направлениями для своевременного и прозрачного получения услуг и предоставления качественного сервиса гражданам Украины", - отметили в Паспортном сервисе.

Запись в электронную очередь является бесплатной и осуществляется на официальном веб-сайте ГП "Документ".

Напомним, украинцы за рубежом, впервые оформляющие паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ". Процедуру установления личности смогут проводить в режиме видеоконференцсвязи.

Также ранее мы сообщали, как восстановить утраченный паспорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Документы