Як оформити пенсію під час карантину: роз'яснення Мінсоцполітики
Як оформити пенсію онлайн в Україні під час карантину роз'яснили в Мінсоцполітики. Відомство опублікувало інструкцію, як подати звернення і відстежувати стан його обробки.
Про це повідомляє Мінсополітікі на своєму сайті.
У міністерстві нагадали, що в умовах карантину послуги з пенсійного забезпечення можна отримати віддалено через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Крім того, можна скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".
Для подачі звернення за призначенням пенсії в режимі онлайн буде потрібно:
- зайти на сайт ПФУ і авторизуватися на ньому за допомогою електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID, яка дозволяє увійти в особистий кабінет за допомогою банківської карти (BankID) або оператора мобільного зв'язку (MobileID);
- після авторизації в "Особистому кабінеті", потрібно вибрати розділ "Заява на призначення пенсії", заповнити анкету і прикріпити до заяви сканкопіі необхідних для призначення пенсії документів (їх перелік зазначено в на сайті ПФУ);
- на наступному етапі потрібно вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення - паперового звичайного зразка або пластикової картки з чіпом, а також вибрати спосіб інформування по етапах обробки заяви;
- заяву потрібно підписати електронним підписом і відправити в ПФУ;
- після відправки заяви протягом 10 днів прийде СМС про рішення про призначення пенсії;
- стан і результати обробки заяви відображаються в "Особистому кабінеті".
У Мінсоцполітики зазначили, що після отримання повідомлення про призначення пенсії для підтвердження (перевірки) наданих документів і отримання пенсійного посвідчення потрібно прийти в сервісний центр.
Розрахувати майбутню пенсію за віком можна на сайті ПФУ за допомогою "Пенсійного калькулятора".
Нагадаємо, в 2021 році очікується ще кілька етапів підвищення пенсій в Україні. Крім того, в цьому році повинні запустити накопичувальну пенсійну систему.
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