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Официально. Зеленский посетит Германию и Францию 16 и 17 февраля

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента в Telegram.

"16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении. 

При этом 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

В частности, запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

Слухи о поездке Зеленского в Германию

На прошлой неделе Tagesspiegel писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию на Мюнхенскую конференцию безопасности.

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген отказался подтверждать такие слухи. При этом он отметил, что организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие Зеленского.

При этом изданием Bloomberg сообщало, что Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе.

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Владимир ЗеленскийФранция