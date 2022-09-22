Официально. Украина вернула из плена 215 военных, среди них "азовцы"

В рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, среди которых - 108 бойцов "Азова".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.
"Это самый мощный результат, который мы добились с начала полномасштабного вторжения РФ", - отметил чиновник.
Ермак рассказал, что вернули очень много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.
Среди освобожденных военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТРО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы, ДССТ, а также двое гражданских. С полным списком уволенных можно ознакомиться по ссылке.
"Согласно договоренностям, достигнутым с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пятеро наших командиров в Турции под его гарантиями защиты и безопасности", - отметил глава ОП.
Кроме этого, чиновник подтвердил возвращение из российского плена 10 иностранных бойцов.
Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в рамках обмена пленными.
"Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ", - сказал он.
Напомним, обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 21 сентября.
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