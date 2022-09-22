Официально. Украина вернула из плена 215 военных, среди них "азовцы"

"Это самый мощный результат, который мы добились с начала полномасштабного вторжения РФ", - отметил чиновник.

Ермак рассказал, что вернули очень много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.

Среди освобожденных военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТРО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы, ДССТ, а также двое гражданских. С полным списком уволенных можно ознакомиться по ссылке.

"Согласно договоренностям, достигнутым с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пятеро наших командиров в Турции под его гарантиями защиты и безопасности", - отметил глава ОП.

Кроме этого, чиновник подтвердил возвращение из российского плена 10 иностранных бойцов.

Украина отдала на обмен Медведчука

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в рамках обмена пленными.

"Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ", - сказал он.