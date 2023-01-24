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Официально. Тимошенко подтвердил свою отставку с ОП, его заявление подписал Зеленский

Фото: Кирилл Тимошенко (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что написал заявление об уходе с должности. Соответствующий документ он опубликовал в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Тимошенко.

Обновлено 08:29. Зеленский уволил Тимошенко из ОП

Президент Владимир Зеленский подписал заявление Кирилла Тимошенко и уже издал указ о его увольнении с должности заместителя главы Офиса президента.

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В своей публикации, где он официально подтвердил, что увольняется с должности, также Тимошенко поблагодарил президента страны, украинцев и ВСУ.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту...Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко", - написал Тимошенко в своем посту.

Фото: Тимошенко подтвердил, что увольняется с ОП (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, о том, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко увольняется с должности ранее РБК-Украина сообщали источники, а уже сегодня Тимошенко лично подтвердил это.

Как также стало известно изданию, Тимошенко могут назначить главой Херсонской областной военной администрации (ОВА) и это решение может быть принято в ближайшее время.

Отметим, что ранее уже сообщалось о подготовке кадровых ротаций среди руководства ряда областей.

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