Официально. ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины

"Предложила членам ЕС совместно закупить миллион снарядов для Украины. Рада, что министры иностранных дел и обороны блока одобрили эту инициативу", - написала премьер Эстонии.

Каллас отметила, что это решение поможет наращивать европейскую оборонную промышленность и повышать безопасность.

К тому же Боррель отметил, что 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.

"Мы делаем ключевой шаг к выполнению наших обещаний по обеспечению Украины большим количеством артиллерийских боеприпасов", - добавил он.

Боррель сообщил, что план будет воплощаться в трех направлениях. Сначала из Европейского фонда мира выделят 1 млрд евро на компенсацию поставок государств-членов. Еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов. К тому же страны ЕС будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.

Отметим, что Венгрия заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании ЕС закупки боеприпасов для передачи их Украине.

К тому же в ЕС также обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для нужд Украины.

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