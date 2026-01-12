Официальный курс злотого впервые превысил 12 гривен

Официальный курс польского злотого на 13 января 2026 года установлен на таком уровне: 12,0043 гривен за 1 злотый (-0,10 гривны по сравнению с 12 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 20 копеек.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,62 гривен и продают по 12,08 гривен. Эти курсы выросли на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 29-33 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 21-22 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.