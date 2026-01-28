Официальный курс евро стабилизировался. Какая динамика доллара

Курс валют: главное

Официальный курс евро прекратил рост

НБУ опустил курс доллара до 42,77 гривен

Доллар стабильно дешевеет с 19 января

НБУ оставил официальный курс евро на 29 января на уровне 28 числа и составил 51,23 гривен. Стоит отметить, что НБУ все-таки снизил курс немного - на уровне сотых значений., если на 28 января курс составлял 51,2297 гривен, то на завтра - 51,2286 гривен, то есть снижение составило 0,0011 гривен (десятую долю копейки).

Фото: НБУ продолжает снижать курс доллара и остановил рост стоимости евро (инфографика РБК-Украина)

Официальный курс доллара продолжает снижаться и на завтра он был установлен на уровне 42,77 гривен, что на 0,19 гривен меньше значения 28 января. С 19 января (даты, когда курс доллара, устанавливаемый НБУ, начал снижаться в этом году) это значение уменьшилось на 0,64 гривны.

Курс в кассах и обменниках

На наличном рынке на протяжении 28 января (с 10:00 до 15:30) средний курс покупки евро вырос на 1 копейку - с 50,9 до 50,91 гривен, а курс продажи снизился на 9 копеек - с 51,76 до 51,67 гривен. В этом же промежутке времени наличный курс доллара снизился на 5-9 копеек - с 42,64-43,23 гривен до 42,59-43,14 гривен (покупка-продажа).

С 19 января курс покупки доллара в обменниках и кассах банков снизился на 5 копеек, а курс продажи - на 46 копеек.