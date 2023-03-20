Официальная безработица упала в два раза: сколько украинцев получают пособие

По данным статистики, в феврале 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 150,0 тысяч, среди которых 106,7 тысяч - женщины. Год назад было 313,8 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 275,8 до 61,6 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 53,2 до 28,9 тысяч. Нагрузка на одно свободное рабочее место упала с 6,0 до 5,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.

Размер минимального пособия по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

НБУ оценивает количество безработных по методологии Международной организации труда в IV квартале 2022 года в 2,9 млн человек.